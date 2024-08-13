​Жирков: «Ещё до начала сезона я говорил, что «Зенит» станет чемпионом»

Бывший футболист российской сборной Юрий Жирков не сомневается в том, что питерский «Зенит» станет чемпионом страны. Уверенность в этом подтвердилась после первых четырёх туров российского чемпионата, «Зенит» выиграл все четыре матча с общим счётом 14:0.

- Я до начала сезона говорил, что «Зенит» станет чемпионом. В матче с «Динамо» была борьба, бело-голубые не реализовали пенальти, а так могли бы уйти от поражения, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, пятом туре российского чемпионата питерскому клубу предстоит сыграть против подмосковных «Химок».