Стрепетов: «Отсутствие Вендела — огромная потеря для «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о травме полузащитника «сине-бело-голубых» Маркуса Вендела.

Напомним, бразильский хавбек получил травму в матче четвертого тура чемпионата России с «Динамо» (1:0).

«Его отсутствие — огромная потеря для «Зенита». Когда бразильца на поле нет, «Зенит» играет в совершенно другой футбол», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Вендел появился на поле в шести матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что на восстановление Вендела уйдет примерно полтора месяца.