«Спартаку» предложили колумбийского защитника

Левый защитник колумбийского «Хуниора» Габриэль Фуэнтес был предложен московскому «Спартаку».

Как стало известно Metaratings, «Спартак» продолжает поиски нового игрока на позицию левого защитника, однако кандидатура 27-летнего Фуэнтеса не заинтересовала спортивный блок «красно-белых».

В нынешнем сезоне Фуэнтес принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Действующий трудовой договор защитника с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,8 млн евро.