Игрока «Оренбурга» Муро увезли на скорой после травмы в матче с «Локомотивом»

Полузащитника «Оренбурга» Томаса Муро увезли на скорой в одну из оренбургских больниц после того, как тот получил травму ноги в вечернем матче Кубка России с «Локомотивом». Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ». Повреждение легионер получил в концовке первого тайма.

Напомним, что матч второго тура группового этапа Кубка России между «Оренбургом» и «Локомотивом» подходит к концу. В самой концовке матча «Локомотив» вырвался вперёд – это сделал Вадим Раков.

Следить за возможной серией пенальти, если «Оренбург» восстановит равенство в добавленное время, можно в текстовой трансляции можно нашем портале.