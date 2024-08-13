​Булыкин: «Главное - чтобы Батраков не поймал звезду»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин по достоинству оценил игру Алексея Батракова - одного из самых перспективных игроков клуба. Он надеется, что Батраков, что называется, не «схватит звезду» и продолжит вести себя скромно и по-спортивному.

- Батраков — просто красавец, играет с кайфом. У него большое будущее, главное, чтобы он не поймал звезду. У него все есть, чтобы стать большим игроком, - цитирует слова Дмитрия Булыкина «РБ Спорт».

Батраков провёл в текущем сезоне четыре матча за московский клуб, заработав четыре результативных балла - два гола и две голевые передачи.