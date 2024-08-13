Появилась новая информация о возможном переходе вингера «Галатасарая» Керема Актюркоглу в «Спартак».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» продолжают вести переговоры с 25-летним футболистом.

Как стало известно журналисту Якупу Синаре, «Спартак» сделал финальное предложение Актюркоглу в размере трех миллионов евро в год. Утверждается, что российский клуб дал три дня игроку на принятие окончательного решения.

В текущем сезоне Актюркоглу принял участие в двух играх с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 млн евро.