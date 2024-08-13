Колыванов: «Тюкавин свои голы ещё забьет»

Известный тренер Игорь Колыванов прокомментировал игру форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина на старте нового сезона.

По мнению эксперта, никуда мастерство Тюкавина не пропадало, а голевые засухи бывают у всех игроков.

— Надо продолжать работать на тренировках и стараться не зацикливаться на отсутствии забитых мячей. Может, Тюкавин немного и растерял уверенность, но свои голы он еще забьет, — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.