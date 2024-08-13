Жирков объяснил цель своей стажировки в ЦСКА

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Юрий Жирков рассказал суть своей стажировки в столичном клубе. Ранее Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям клуба сообщил, что на следующей неделе Жирков присоединится к ЦСКА.

«Пройти стажировку мне нужно для учебы. Набрал начальнику команды, попросил о стажировке. Буду присутствовать на трех тренировках и игре. Лицензия, на которую я учусь, дает право быть помощником в РПЛ и Первой лиге, а также главным во Второй лиге», - рассуждает Жирков для Sport24, добавив, что лучше ему будет начать тренерскую карьеру помощником.

ЦСКА по итогу четырёх туров нового сезона РПЛ идёт на четвёртом месте с семью баллами.

Жирков скоро начнёт стажировку в ЦСКА