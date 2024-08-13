Корнеев – о Дркушиче: «Самый непонятный трансфер «Зенита» для меня»

Словенский защитник Ваня Дркушич официально стал игроком питерского «Зенита». Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев в недоумении от такого трансфера.

«Наверное, самый непонятный трансфер «Зенита» для меня. Учитывая, что даже вторые номера, имеющиеся в команде, кажутся сильнее Дркушича. Руководству, естественно, виднее», - говорит Корнеев для телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что последним клубом Дркушича до перехода в «Зенит» был вылетевший из РПЛ в Мелбет-Первую лигу «Сочи». Этим летом вместе со своей национальной командой сыграл на Евро-2024.

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