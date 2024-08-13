Тарханов: «Факелу» логичнее было вернуть Ташуева»

В воронежском «Факеле» новый главный тренер. Спустя сутки после увольнения Игоря Черевченко клуб Премьер-лиги возглавил Дмитрий Пятибратов. Ранее в карьере специалист уже работал с командой.

Футбольный тренер Александр Тарханов полагает, что «Факелу» логичнее было вернуть прошлого главного тренера – Сергея Ташуева. Он возглавил «Факел» во второй половине 2023 года, а покинул в 2024 году в апреле.

«В плане результата логичнее было бы вернуть Ташуева. У него хорошо получалось строить игру команды, она стала действовать вдумчиво. Не думаю, что Пятибратов ситуацию исправит», - говорит Тарханов с Vprognoze.ru.

Напомним, «Факел» занимает 16-е место таблицы РПЛ с одним баллом.