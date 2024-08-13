Новичок «Зенита» Дркушич высказался о своей позиции на поле

Центральный защитник «Зенита» Ваня Дркушич ответил на вопрос о том, на каких позициях он способен играть.

13 августа пресс-служба «сине-бело-голубых» объявила о переходе 24-летнего футболиста из «Сочи».

«Я последние годы играл только на позиции центрального защитника, но если тренер мне скажет, что нужно сыграть на других позициях, я тоже это сделаю», — заявил Дркушич пресс-службе петербургской команды.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги словенец сыграл в 23 матчах и отметился двумя забитыми мячами. В текущей кампании Дркушич на поле пока не выходил.

Ближайший матч «Зенита» состоится 14 июня. В этот день подопечные Сергея Семака встретятся в кубковой игре с «Рубином».