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​Наставник «Актобе» прокомментировал слухи о Дзюбе и Джикии

13 Августа 2024 • 18:03 Комментировать

Наставник казахского «Актобе» Дмитрий Парфёнов прокомментировал слухи о том, что в его команду могут перейти Артём Дзюба и Георгий Джикия. Он не стал скрывать то, что такие футболисты могли бы помочь его команде, но, в то же время, напомнил о том, что в составе уже нет места для легионеров - а российские футболисты имеют именно такой статус.

- Дзюба и Джикия могут быть интересны «Актобе». Однако у нас заявка легионеров заполнена — с нынешнего сезона в Казахстане россияне и беларусы являются легионерами, - цитирует слова специалиста «РБ Спорт».

Прошлый сезон Артём Дзюба провёл в «Локомотиве»


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Евро-Футбол.Ру,
Актобе Артём Дзюба Дмитрий Парфёнов Георгий Джикия ещё теги
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