​Наставник «Актобе» прокомментировал слухи о Дзюбе и Джикии

Наставник казахского «Актобе» Дмитрий Парфёнов прокомментировал слухи о том, что в его команду могут перейти Артём Дзюба и Георгий Джикия. Он не стал скрывать то, что такие футболисты могли бы помочь его команде, но, в то же время, напомнил о том, что в составе уже нет места для легионеров - а российские футболисты имеют именно такой статус.

- Дзюба и Джикия могут быть интересны «Актобе». Однако у нас заявка легионеров заполнена — с нынешнего сезона в Казахстане россияне и беларусы являются легионерами, - цитирует слова специалиста «РБ Спорт».

Прошлый сезон Артём Дзюба провёл в «Локомотиве»