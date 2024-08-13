Жирков скоро начнёт стажировку в ЦСКА

Бывший российский футболист Юрий Жирков вернётся в московский ЦСКА. На этот раз – в рамках тренерской стажировки. К армейскому клубу он присоединится на следующей неделе.

«Жирков действительно обратился в клуб для стажировки в основной команде. Марко Николич, главный тренер поддержал его желание. Уже на следующей неделе Юрий присоединится к команде», - говорит каналу «Матч ТВ» Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям ЦСКА.

Напомним, что Жирков завершил карьеру игрока в 2023 году. В армейском клубе Юрий провёл отрезок карьеры с 2004 по 2009 года. Также он выступал за «Челси», «Зенит», «Анжи» и другие команды.