Дркушич: «Все знают, что слово «Зенит» значит в мире футбола, так что я очень доволен»

Новичок «Зенита» Ваня Дркушич поделился эмоциями после перехода в клуб.

Ранее стало известно, что «сине-бело-голубые» выкупили 24-летнего защитника у «Сочи».

«Конечно, чувствую себя очень хорошо. Очень рад тому, что смог подписать контракт с таким клубом, как «Зенит». Все знают, что слово «Зенит» значит в мире футбола, так что я очень доволен», — приводит слова Дркушича пресс-служба «сине-бело-голубых».

Футболист признался, что быстро принял решение, когда узнал об интересе со стороны «Зенита».

Стоит отметить, что Дркушич подписал трудовой договор с санкт-петербургским клубом сроком на пять лет.