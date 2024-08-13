Словенский центральный защитник Ваня Дркушич покинул «Сочи» и стал игроком «Зенита». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых».

24-летний Дркушич подписал пятилетний трудовой договор с санкт-петербургским клубом.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что футболист будет зарабатывать в «Зените» 1,3 млн евро в год.

Напомним, Дркушич выступал за «Сочи» с января 2022 года. За это время он провел в футболке южан 66 матчей, в которых стал автором четырех забитых мячей и двух результативных передач.

По слухам, покупка Дркушича обошлась «Зениту» в четыре миллиона евро.