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Агаларов: Президент «Ахмата» поставил цель попасть в пятёрку

13 Августа 2024 • 17:33 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Ахмат
19.08 20:00

Форвард грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов высказался о целях команды в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Цели Ахмата на сезон озвучил наш президент — попасть в пятерку РПЛ. Я считаю, что это выполнимо», — заявил Агаларов Legalbet.

На данный момент «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Магомеда Адиева три набранных очка в четырех матчах.

В ближайшем туре РПЛ «Ахмат» встретится на выезде с махачкалинским «Динамо». Игра между командами пройдет 19 августа, начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Гамид Агаларов

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