Сиваков может пополнить медийный клуб Басты

Ещё один возрастной игрок с опытом в РПЛ может пополнить медийный ростовский СКА.

По информации Metaratings, ряды команды Медиалиги может усилить 36-летний защитник Михаил Сиваков. Белорусский футболист в прошлом известен как защитник пермского «Амкара» и «Оренбурга», а также игрок национальной сборной Беларуси. Этим летом Сиваков остался без клуба, завершился его контракт с «Оренбургом», который стороны продлевать не решили.

Ранее сообщалось, что СКА усилится ветераном из «Урала», 38-летним Денисом Кулаковым, а также бывшим защитником московского ЦСКА Кириллом Набабкиным.