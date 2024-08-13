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Мусагалиев: «Историей «Спартака» нельзя не восхищаться»

13 Августа 2024 • 17:20 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
18.08 17:30

Шоумен и поклонник «Спартака» Азамат Мусагалиев поделился мнением о новом главном тренере команды Деяне Станковиче.

Комик заявил, что положительно относится к общению Станковича с легендами «Спартака» Никитой Симоняном и Олегом Романцевым.

«Вдруг человек проникся? Историей такого клуба нельзя не восхищаться. Поэтому хочется верить, что он это делает искренне», — приводит слова Мусагалиева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» текущим летом, подписав трудовой договор с клубом на два года.

После стартовых четырех туров «красно-белые» находятся на пятой позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке семь очков.

Мусагалиев — о Жозе: «Не могут в «Спартак» приезжать футболисты такого уровня»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Азамат Мусагалиев ещё теги

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