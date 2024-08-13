Мусагалиев — о Жозе: «Не могут в «Спартак» приезжать футболисты такого уровня»

Шоумен и поклонник «Спартака» Азамат Мусагалиев высказался об игре новичка «красно-белых» Виллиана Жозе.

Мусагалиев признался, что разочарован стартом сезона и некоторыми трансферными решениями.

«Не могут в клуб приезжать футболисты такого уровня. Я говорю про Виллиана Жозе. Не понравился мне он абсолютно», — приводит слова Мусагалиева издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, текущим летом «Спартак» выложил за 32-летнего Жозе два миллиона евро «Бетису». В составе «красно-белых» форвард появился на поле в трех играх Российской премьер-лиги, но не отметился голевыми действиями.