«Антальяспор» арендовал Гайча у ЦСКА

Аргентинский форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч перебрался в «Антальяспор» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

Соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона. Отмечается, что в договоре есть опция выкупа.

— Желаем Адольфо успехов в Турции! — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что 25-летний Гайч бесплатно отправится в аренду в «Антальяспор». Если турецкий клуб воспользуется опцией выкупа, то ЦСКА заработает на продаже форварда три с половиной миллиона евро.

Действующий трудовой договор Гайча с ЦСКА рассчитан до конца июня 2026 года.