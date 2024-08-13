Руслан Литвинов: «Станкович считает, что другие ребята должны играть»

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о небольшом количестве игрового времени.

— Тренер считает, что ребята другие должны играть. В Кубке я получал игровую практику. Мое дело — набирать, доказывать и стараться всеми способами помочь команде, — приводит слова Литвинова «Спорт-Экспресс».

Футболист добавил, что нельзя думать только о себе, ведь если на данный момент есть партнеры сильнее, то играть должны они.

В текущем сезоне 22-летний Литвинов принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

14 августа «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов». Встреча 2-го тура Кубка России начнется в 19:30 по мск.