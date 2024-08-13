Карпукас рассказал о футбольной мечте

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос о своей футбольной мечте.

«Выиграть что-то в карьере. Мы ради этого и играем. Для начала надо взять трофей в России, а дальше уже посмотрим. Надо добиваться результата с «Локомотивом», — приводит слова Карпукаса Sport24.

При этом футболист заявил, что не считает для себя мечтой поиграть в Европе, но такое желание у него присутствует.

В нынешнем сезоне 22-летний Карпукас появился на поле в четырех играх с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет шесть миллионов евро.