Шалимов: «Глушенков расцвёл в «Зените»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Специалист заявил, что Глушенков отлично справляется с давлением, ведь на игрока никак не влияют слухи о его бонусах и давление со стороны болельщиков.

«Команда в порядке, приняла его — и на равных приняли бразильцы. Глушенков был в порядке в «Локо», а в Питере просто расцвел», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

В этом сезоне 25-летний Глушенков появился на поле в шести играх с учетом всех турниров, забил девять мячей и записал в свой актив один ассист.

После четырех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 12 очков.