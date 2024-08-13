Стало известно, где пройдёт матч 5-го тура РПЛ «Факел» - «Спартак»

Встреча пятого тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Спартаком» запланирована на 18 августа.

Ранее появилась информация, что игра может быть перенесена из-за неспокойной обстановки.

Как утверждает «Чемпионат», с большой долей вероятности клубы обменяются кругами. Это означает, что встреча между «Факелом» и «Спартаком» в рамках 5-го тура РПЛ пройдет в Москве, а ответная игра состоится в Воронеже в начале мая 2025 года.

Начало поединка «Факел» - «Спартак» запланировано на 17:30 по столичному времени.

Стоит сказать, что в прошлом сезоне чемпионата России «Факел» оба раза обыграл «Спартак» со счетом 2:0.