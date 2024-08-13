​Ловчев посочувствовал воронежским фанам

В российском чемпионате произошла первая отставка тренера, Игорь Черевченко расстался с воронежским «Факелом». Бывший футболист, ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев посочувствовал воронежцам, а в особенности - горячим воронежским болельщикам.

- Такой зритель, как в Воронеже, не заслуживает, чтобы так часто меняли тренера и команда так играла. Не надо так часто менять специалистов. Евсеев, Ташуев, Черевченко — что они могли сделать за 2–3 месяца? - заявил Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Факелу» предстоит сыграть с московским «Спартаком».