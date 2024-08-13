Каррера: «Орсато серьёзно поможет российским судьям»

Авторитетный бывший арбитр Даниэле Орсато вошёл в состав ЭКС РФС и будет помогать российским судьям принимать взвешенные и справедливые решения. На это же надеется и его соотечественник Массимо Каррера - бывший наставник московского «Спартака». Он прокомментировал свежие новости касательно Орсато.

- Орсато был отличным арбитром международного уровня. Думаю, он может серьезно помочь российским судьям, — заявил Каррера в интервью «Матч ТВ»

Напомним, что именно при Массимо Каррере московский «Спартак» в последний раз становился чемпионом страны, это было в далёком уже 2017 году.