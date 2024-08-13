Раскрыта зарплата Дркушича в «Зените»

Стало известно, сколько будет зарабатывать словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич после перехода в санкт-петербургский «Зенит».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», заработная плата 24-летнего Дркушича в стане «сине-бело-голубых» составит 1,3 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что защитник подпишет трудовой договор с «Зенитом» до середины 2028 года. При этом отмечалось, что Дркушич сразу же отправится в аренду в «Црвену Звезду».

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет три с половиной миллиона евро.