Президент «Оренбурга» подтвердил аренду Коваленко у «Зенита»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном подписании полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» арендует 21-летнего Коваленко. Однако спортивный директор клуба не подтвердил данную информацию.
— Я подтверждаю информацию, что Коваленко на правах аренды перейдет в «Оренбург», — заявил Еремякин Metaratings.
По словам функционера, Коваленко присоединится к «Оренбургу» в ближайшие два-три дня.
В нынешнем сезоне футболист «Зенита» не принимал участия в играх Российской премьер-лиги и Кубка России.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Коваленко в два миллиона евро.
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