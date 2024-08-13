Президент «Оренбурга» подтвердил аренду Коваленко у «Зенита»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном подписании полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» арендует 21-летнего Коваленко. Однако спортивный директор клуба не подтвердил данную информацию.

— Я подтверждаю информацию, что Коваленко на правах аренды перейдет в «Оренбург», — заявил Еремякин Metaratings.

По словам функционера, Коваленко присоединится к «Оренбургу» в ближайшие два-три дня.

В нынешнем сезоне футболист «Зенита» не принимал участия в играх Российской премьер-лиги и Кубка России.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Коваленко в два миллиона евро.