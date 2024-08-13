Известный итальянский арбитр Даниэле Орсато работал на минувшем чемпионате Европы в Германии.

Как сообщает официальный сайт РФС, 48-летний Орсато стал новым участником экспертно‑судейской комиссии Российского футбольного союза.

Ранее арбитр судил матчи Лиги чемпионов, итальянской Серии А, чемпионата мира и Евро. В копилке рефери есть несколько финалов.

Стоит сказать, что после чемпионата Европы – 2024 Орсато завершил карьеру футбольного судьи.

На данный момент в Российской премьер-лиге сыгранно четыре тура. Лидером турнирной таблицы является «Зенит», который набрал 12 очков.