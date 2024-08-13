Из ЦСКА уйдёт ещё один нападающий

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в турецком «Антальяспоре». Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, «Антальяспор» бесплатно арендует аргентинца с правом выкупа за три с половиной миллиона евро. Кроме того, в договоре будет предусмотрен пункт о 20% от следующей продажи игрока. Отмечается, что всю зарплату Гайчу будет платить турецкий клуб.

Трудовой договор 25-летнего Гайча принадлежит ЦСКА с 2020 года. За это время он провел в составе «армейцев» 39 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.