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Из ЦСКА уйдёт ещё один нападающий слухи

13 Августа 2024 • 15:02 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
18.08 17:30

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в турецком «Антальяспоре». Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, «Антальяспор» бесплатно арендует аргентинца с правом выкупа за три с половиной миллиона евро. Кроме того, в договоре будет предусмотрен пункт о 20% от следующей продажи игрока. Отмечается, что всю зарплату Гайчу будет платить турецкий клуб.

Трудовой договор 25-летнего Гайча принадлежит ЦСКА с 2020 года. За это время он провел в составе «армейцев» 39 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.

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