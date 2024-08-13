Сутормин продолжит карьеру в «Ростове»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин переходит в «Ростов».

Как стало известно порталу «РБ Спорт», «Ростов» арендует 30-летнего футболиста до конца сезона. По данным источника, у Сутормина был вариант с переходом в «Химки», но игрок решил выбрать команду Валерия Карпина.

Напомним, Сутормин принадлежит «Зениту» с 2019 года. За это время он принял участие в 127 матчах с учетом всех турниров, забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.

Действующий контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 1,2 млн евро.