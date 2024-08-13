«Спартак» всё ещё хочет купить Актюркоглу

Столичный «Спартак» продолжает переговоры с турецким вингером «Галатасарая» Керемом Актюркоглу.

По сведениям Turkiye Today, «Спартак» согласовал трансфер Актюркоглу с «Галатасараем» за 13 миллионов евро, но самого игрока не устраивают предложенные условия.

Сообщается, что «Спартак» продолжает увеличивать финансовую сторону контракта Актюркоглу, но переговоры до сих пор продолжаются.

В сезоне-2024/25 Актюркоглу принял участие в двух матчах во всех турнирах. За 65 сыгранных минут 25-летний вингер не смог отличиться результативными действиями.

Свой ближайший матч «Спартак» проведет 14 августа против «Крыльев Советов».