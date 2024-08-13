В «Оренбурге» высказались о возможной аренде игрока «Зенита»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном переходе хавбека «Зенита» Александра Коваленко.

Ранее появилась информация, что 21-летний полузащитник проведет ближайший сезон в аренде в «Оренбурге».

«Пока без комментариев. Возможен ли вариант аренды? Аренды — нет», — заявил Андреев Sport24.

В нынешнем сезоне Коваленко пока на поле не появлялся. Трудовой договор игрока с «Зенитом» действует до лета 2028 года, а его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

13 августа «Оренбург» сыграет дома с «Локомотивом» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России, начало — в 17:30 по мск.