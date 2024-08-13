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Игрок «Зенита» перейдёт в «Оренбург» слухи

13 Августа 2024 • 14:23 Комментировать
Ростов
...
Оренбург
17.08 19:30

Хавбек «Зенита» Александр Коваленко в ближайшее время перейдёт в «Оренбург».

Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» арендует 21-летнего футболиста у «сине-бело-голубых». Сообщается, что южноуральцы планируют заменить новичком травмированного Флорентина.

В прошлом сезоне Коваленко принял участие в 14 играх с учетом всех турниров и стал автором одного ассиста. В текущей кампании полузащитник пока на поле не выходил.

Трудовой договор Коваленко с «Зенитом» действует до лета 2028 года. Согласно сведениям интернет-портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет два миллиона евро.

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