Генич — о «Спартаке»: «За 77 млн за два года можно было сложить конкурентоспособную банду»

Известный комментатор Константин Генич поделился комментарием о тратах столичного «Спартака» на трансферы.

Генич заявил, что с момента ввода санкций «Спартак» потратил на покупку новых футболистов более 77 миллионов евро, а «Зенит» за этот же промежуток времени потратил 72 млн.

«За 77 миллионов за два года можно было, наверное, сложить какую-то более-менее конкурентоспособную банду, а не вестись на подсказки тренеров», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков в четырех встречах.

«Барко делает разницу, по Угальде такого сказать не могу» — Генич