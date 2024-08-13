«Барко делает разницу, по Угальде такого сказать не могу» — Генич

Футбольный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о последних трансферах московского «Спартака».

«Пришел Маркиньос — сделает ли он «Спартак» сильнее? У меня большой вопрос. Барко делает разницу, по Угальде такого сказать не могу», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

По мнению эксперта, цена Угальде составляет пять-шесть миллионов евро, но «Спартаку» приходится переплачивать.

После четырех сыгранных туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке семь очков.

В следующем туре «красно-белые» сыграют на выезде с «Факелом».