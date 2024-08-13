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«Факел» объявил имя нового тренера официально

13 Августа 2024 • 13:56 Комментировать (1)
Факел
...
Спартак Москва
18.08 17:30

Новым главным тренером «Факела» стал Дмитрий Пятибратов. Об этом сообщает официальный сайт воронежского коллектива.

Стоит сказать, что с 2020 года Пятибратов входил в тренерский штаб «Факела», а в сентябре 2022-го был назначен главным тренером команды и руководил ей до апреля 2023 года.

— Дмитрий Анатольевич, с возвращением в «Факел»! — написала пресс-служба воронежцев.

Последней командой Пятибратова была «Чайка», которую он вывел в Мелбет-Первую лигу.

Напомним, 12 августа «Факел» объявил о расставании с 49-летним Игорем Черевченко.

После четырех туров команда занимает последнее место в РПЛ, набрав одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Пятибратов

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Комментарии (1) Все комментарии
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Кришна
13 Августа 2024 в 14:53
гениально))) ПС. на фиг трогали Васильченко в свое время, при нем они хоть футбол нормальный показывали
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