Литвинов: «Общаемся и видимся с Соболевым, он наш одноклубник»

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал об отношениях игроков «красно-белых» с нападающим Александром Соболевым. Напомним, форварда недавно отстранили от тренировок с командой. Футболиста связывают с переходом в петербургский «Зенит».

«Мы видимся и общаемся. Он наш одноклубник. Остался ли он в клубном чате? Да. Всё нормально», – сказал Литвинов в интервью «Спорт-Экспресс».

Соболев успел провести всего один матч в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. Александр отыграл 69 минут в матче против «Оренбурга», где не отметился ни одним результативным действием.