Газзаев назвал лучшего футболиста России

Экс-рулевой московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре атакующего полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

«Максим попал в команду с хорошими футболистами. Естественно, его результативность выросла. Глушенков - лучший российский игрок, футболист с бразильской техникой», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. Сумма сделки составила 6,3 миллиона евро. 25-летний футболист заключил четырехлетний трудовой договор.

В текущем сезоне Премьер-лиги Максим сыграл четыре матча, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.