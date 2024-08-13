Газзаев назвал лучшего футболиста России

Экс-рулевой московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре атакующего полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.
«Максим попал в команду с хорошими футболистами. Естественно, его результативность выросла. Глушенков - лучший российский игрок, футболист с бразильской техникой», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».
Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. Сумма сделки составила 6,3 миллиона евро. 25-летний футболист заключил четырехлетний трудовой договор.
В текущем сезоне Премьер-лиги Максим сыграл четыре матча, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
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