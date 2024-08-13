Максименко: «Капитанская повязка в «Спартаке» ничего не значит»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, что для него значит носить капитанскую повязку. После ухода Георгия Джикии именно 26-летний вратарь стал новым лидером раздевалки.

«У нас капитанский совет, поэтому повязка ничего не значит. Просто она в данный момент у меня. Есть ребята, кто тоже входит в совет, они на поле и могут подсказать», – цитирует Максименко «РБ Спорт».

Максименко является воспитанником «Спартака» и всю карьеру провёл в московском клубе. В нынешнем сезоне Александр провёл 4 матча в Российской премьер-лиге, где дважды сохранил свои ворота сухими.