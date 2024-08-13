Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Максименко: «Капитанская повязка в «Спартаке» ничего не значит»

13 Августа 2024 • 11:47 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
18.08 17:30

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, что для него значит носить капитанскую повязку. После ухода Георгия Джикии именно 26-летний вратарь стал новым лидером раздевалки.

«У нас капитанский совет, поэтому повязка ничего не значит. Просто она в данный момент у меня. Есть ребята, кто тоже входит в совет, они на поле и могут подсказать», – цитирует Максименко «РБ Спорт».

Максименко является воспитанником «Спартака» и всю карьеру провёл в московском клубе. В нынешнем сезоне Александр провёл 4 матча в Российской премьер-лиге, где дважды сохранил свои ворота сухими.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Максименко

Новости по матчу

Сегодня, 13 Августа
11:56
Литвинов: «Общаемся и видимся с Соболевым, он наш одноклубник»
11:47
Максименко: «Капитанская повязка в «Спартаке» ничего не значит»
12 Августа
22:19
Матч «Факел» - «Спартак» может быть перенесён
21:21
Агент Кофрие рассказал, обращался ли к нему «Спартак»
20:44
Литвинов: Станкович видит меня в центре обороны
18:48
Евсеев: «Факел»? Уже в поезде сижу
17:54
Дуарте полностью восстановился
17:45
Стало известно, кто может возглавить «Факел» 2
17:38
Черевченко прокомментировал уход из «Факела»
17:33
Первая отставка прогремела в РПЛ 2
17:20
Литвинов — о новичках «Спартака»: «Барко произвёл наибольшее впечатление»
14:57
Никита Чернов ответил на вопрос о своей травме
14:14
Агент отреагировал на информацию о предстоящем переходе Актюркоглу в «Спартак»
14:00
«Спартаку» предложили бразильского хавбека
13:52
Максименко высказался о Джикии, который до сих пор не нашёл себе команду
12:46
Тюкавин и Зиньковский получили предложение из Турции
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена Флик прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Монако» «Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса Из-за них «Манчестер Юнайтед» проиграл Суперкубок Англии: четыре худших игрока матча против «Сити» В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков «Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу Флик одобрил переход игрока «Тоттенхэма» в «Барселону»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Августа
11:56 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Общаемся и видимся с Соболевым, он наш одноклубник»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Газзаев назвал лучшего футболиста России
11:47 · Россия. Премьер-лига
Максименко: «Капитанская повязка в «Спартаке» ничего не значит»
03:39 · Россия. Премьер-лига
​Вендел выбыл на 40 дней
03:08 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Соболеву нужно извиниться»
02:51 · Россия. Премьер-лига
​Титов назвал проблему Зиньковского
02:05 · Россия. Премьер-лига
​Ерохин: «Могло быть разное, но я хотел играть за «Зенит»
12 Августа
23:50 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «С таким составом «Факел» так и будет убирать тренеров»
23:20 · Россия. Премьер-лига
Журавель рассказал, почему мало кто захочет пойти тренером в «Факел»
23:15 · Россия. Премьер-лига
Круговой назвал причину поражения ЦСКА от «Краснодара»
22:44 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: Матч с «Динамо» показал, что чемпионат не должен быть лёгкой прогулкой для «Зенита»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «От Станковича на поле всегда шёл настоящий характер, злоба»
22:19 · Россия. Премьер-лига
Матч «Факел» - «Спартак» может быть перенесён слухи
22:03 · Россия. Премьер-лига
Швец: «Такие, как Денис Черышев, должны приветствоваться в чемпионате России»
21:57 · Россия. Премьер-лига
По четыре игрока «Локомотива» и «Зенита» попали в символическую сборную 4-го тура РПЛ официально
21:48 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «У ЦСКА проблемы с организацией атак»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Газзаев — о «Спартаке»: «Пару матчей играли блестяще, а потом провал»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин предположил, что «Зенит» берёт Дркушича для ослабления конкурентов
21:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Кофрие рассказал, обращался ли к нему «Спартак»
21:15 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» действительно интересовался Шнапцевым
21:05 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв: «У Батракова большое будущее»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Безруков: «Ничья с «Ростовом» - это приобретённый балл»
20:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев надеется, что в будущем «Ротор» поставит перед собой цель выйти в РПЛ
20:44 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: Станкович видит меня в центре обороны
20:23 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Не удивлён отставке Черевченко, игры у «Факела» нет»
Все новости
Рекомендуем