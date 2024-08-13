Московский ЦСКА хочет усилить среднюю линию команды до закрытия летнего трансферного окна.

Как стало известно журналистам сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «армейский» клуб намерен подписать центрального полузащитника. ЦСКА активно подыскивает новичка в Европе. Есть варианты во Франции и Португалии.

После четырех туров Российской премьер-лиги московский клуб набрал семь баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на пять очков. В следующем туре «армейцы» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» примут другой столичный клуб – «Локомотив».