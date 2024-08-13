​Вендел выбыл на 40 дней

Питерский «Зенит» блестяще начал новый сезон российского чемпионата, команда Сергея Семака выиграла все четыре прошедших матча с общей разницей мячей 14:0. Однако в последнем матче с «Динамо» случилась потеря - из-за травмы поле покинул бразилец Вендел, один из лидеров команды.

И теперь его возвращение на поле ожидается только к концу сентября - срок восстановления составит не менее сорока дней. Такие сведения приводит соотечественник Венделя, журналист Вене Касагранде.

В следующем туре российского чемпионата Премьер-лиги питерскому «Зениту» предстоит сыграть с «Химками».