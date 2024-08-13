Губерниев: «Соболеву нужно извиниться»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев знает, что нужно сделать Александру Соболеву, который перестал попадать в состав «Спартака» и теряет игровую практику. По мнению Губерниев, Соболеву необходимо пойти на мир с руководством клуба и, прежде всего, извиниться.

- Может быть, Соболеву и стоит извиниться. Как говорится, повинную голову меч не сечёт, - заявил Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

После четырёх туров нового сезона российского чемпионата у «Спартака» лишь семь очков. В следующем туре клубу предстоит сыграть в Воронеже.