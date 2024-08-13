​Титов назвал проблему Зиньковского

Бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов поведал, в чём он видит главную проблему Антона Зиньковского - нынешнего игрока московского клуба. Игрок, которому 28 лет, сыграл за «Спартак» уже 79 матчей, при этом ему удалось забить семь голов и сделать девять голевых передач.

- Хорошо, что Антону доверяют и он вышел в стартовом составе. Но я опять увидел следующее: Зиньковский получает мяч, открываясь назад — к своим воротам, а не вперед. Вот в чём вся штука, - цитирует слова Титова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после четырёх туров российского чемпионата у «Спартака» семь очков.