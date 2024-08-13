​Ерохин: «Могло быть разное, но я хотел играть за «Зенит»

Ветеран питерского «Зенита» Александр Ерохин признал, что в межсезонье мог покинуть клуб, но в то же время не стремился сделать это, так как верен «Зениту» и своей первой целью ставил именно продолжение выступлений в составе российского чемпиона.

«Ситуация могла сложиться по-разному, но моей целью было играть за «Зенит» и вместе с командой добиваться побед», — заявил Ерохин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, что питерский «Зенит» выиграл первые четыре матча в новом сезоне с разницей мячей 14:0. В следующем туре Премьер-лиги питерцам предстоит сыграть с «Химками».