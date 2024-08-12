Терёхин: «С таким составом «Факел» так и будет убирать тренеров»

Бывший российский нападающий Олег Терёхин порассуждал о воронежском «Факеле». Клуб очень плохо начал новый сезон, а 12 августа стало известно о том, что пост наставника команды покинул Игорь Черевченко.

«Состав команды в «Факеле» совсем слабый. Уволили одного тренера, другого, а сейчас Черевченко. И что? Тренеры — не волшебники. С таким составом они так и будут тренеров убирать», - говорит эксперт «Матч ТВ».

Как добавил Терёхин, вины Черевченко в таком печальном положении воронежцев вообще нет. А единственное, что выручит команду – это летние усиления.

«Уровень футболистов «Факела» невысокий», - говорит Терёхин.

В пятом туре «Факел» должен принять дома московский «Спартак».