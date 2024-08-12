Журавель рассказал, почему мало кто захочет пойти тренером в «Факел»

В понедельник воронежский «Факел» покинул главный тренер в лице Игоря Черевченко. Футбольный комментатор Тимур Журавель предположил, почему на вакантную должность в воронежском клубе будет мало желающих претендентов.

«Факелу» спастись в РПЛ два сезона помогли шоковая терапия и частая смена тренеров. Мало кто захочет идти в «Факел», зная, что ему будет отведен небольшой временной отрезок с ограниченными ресурсами», - говорит Журавель для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Факел» довольно часто меняет тренеров. За последние 12 с лишним месяцев клуб покинули Вадим Евсеев, Сергей Ташуев, и, разумеется, Черевченко.