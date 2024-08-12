Круговой назвал причину поражения ЦСКА от «Краснодара»

В минувшие выходные московский ЦСКА уже во второй раз в сезоне умудрился проиграть «Краснодару». Поединок завершился со счётом 2:1 в пользу «быков».

Защитник «армейцев» Данил Круговой объяснил причины поражения своей команды в игре на выезде.

«Плохо начали первый тайм, мало контролировали мяч, постоянно выбивали его вникуда. Но с такими командами, как «Краснодар» нужно контролировать мяч и игру», - говорит Круговой в диалоге с «РБ Спорт».

Напомним, что ЦСКА по итогу четырёх прошедших туров РПЛ идёт на четвёртом месте с семью очками. В пятом туре «армейцев» ожидает домашнее дерби с «Локомотивом».