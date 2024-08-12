Черданцев: Матч с «Динамо» показал, что чемпионат не должен быть лёгкой прогулкой для «Зенита»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал результат матча «Зенит» - «Динамо».

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0.

Черданцев признался, что его порадовало качество футбола, отметив, что «Зенит» находится в такой форме, будто уже самый разгар сезона.

— «Динамо» тоже выглядело неплохо, учитывая, что у них только что вернулась половина команды. Матч показал, что чемпионат не должен быть легкой прогулкой для «Зенита», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

По итогам четырех туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 12 очков. На второй позиции находится «Динамо», в копилке которого девять зачетных баллов.