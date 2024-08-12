Каррера: «От Станковича на поле всегда шёл настоящий характер, злоба»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о Деяне Станковиче, нынешнем рулевом «красно-белых».

«Конечно, я знал и знаю Деяна как игрока. Когда он был на поле, от него всегда шел настоящий характер, злоба. Он всегда давал качество, пользу командам, в которых играл», - говорит Массимо для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» довёл серию без поражений при Станковиче во всех турнирах до четырёх матчей кряду. Также у клуба всего один пропущенный гол на отрезке.

В рамках пятого тура РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Факелом». Но перед этим сразится с «Крыльями Советов» в гостях во втором туре группового этапа Кубка России.